В аэропорту Челябинска задержали рейс авиакомпании S7 из-за технической неисправности самолета

УрБК, Челябинск, 25.03.2021. Рейс авиакомпании S7 сообщением Челябинск — Москва задержан из-за технической неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.



«25 марта в 07.05 после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании «Сибирь» сообщением «Челябинск-Москва (Домодедово)», рейс S7-1142, в аэропорту Челябинска произошло авиационное событие: обнаружена течь топлива», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на борту самолета находилось 170 пассажиров, из них 15 несовершеннолетних, пострадавших нет.



Из-за технической неисправности рейс, который должен был вылететь в 07.05, задержан предварительно до 15.00.



В связи с инцидентом транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.