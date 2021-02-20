Двух екатеринбуржцев осудили за организацию незаконной миграции под видом прохождения практики на стройплощадках города

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Олега Андреева и Дмитрия Дубровского. Они признаны виновными в организации незаконной миграции более 50 иностранных граждан под видом прохождения производственной практики и учебы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В суде государственный обвинитель представил доказательства, что Андреев и Дубровский в период с июня по декабрь 2019 года под видом обучения и прохождения производственной практики по специальностям «штукатур, маляр строительный» организовали незаконные въезд и пребывание в России 29 иностранцев.



Также сообщники создали условия для незаконного въезда и незаконного пребывания в России еще 22 иностранных граждан путем оформления и подачи в органы миграционного контроля документов, указав заведомо не соответствующую цель въезда — для учебы.



Кировский районный суд Екатеринбурга признал местных жителей виновными по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации, организованной группой».



«О. Андрееву назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, Д. Дубровскому — в виде 2 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — сообщают в пресс-службе ведомства.



Приговор не вступил в законную силу, уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Как сообщал УрБК, ранее правоохранители Екатеринбурга направили в суд уголовное дело в отношении шестерых местных жителей, которые обвиняются в организации незаконной миграции более 8 тыс. иностранцев.