УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:43

Роскомнадзор предлагает запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях и мессенджерах

УрБК, Москва, 25.03.2021. Роскомнадзор предлагает запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа, опубликованного на сайте о законодательных инициативах в России.

В рамках предложенных Роскомнадзором инициатив при регистрации у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров будут запрашивать согласие на публичное использование персональных данных, в том числе паспортных данных, адреса проживания и номера телефона.

Для этих целей в ведомстве предлагают создать информационную систему (ЕИС), которая позволит получать такие согласия в автоматизированном режиме.

Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», в соответствии с которым операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия.

«Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. Площадки должны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие конкретно данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично. Согласно поправкам, с 1 июля оператор данных должен организовать сбор согласий. Он сможет сделать это сам или через ЕИС Роскомнадзора», — сообщает издание.

При использовании ЕИС Роскомнадзора данные будут проверяться через портал госуслуг, с которым интегрируют информационную систему.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.03.2017 С 1 июля штрафы за нарушение закона о персональных данных для юрлиц вырастут до 75 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2017. С 1 июля 2017 года сумма максимального штрафа для юридических лиц за нарушения закона о ...

14.08.2012 ООО «КупиКупон»: Роскомнадзор пока не сообщил о своих намерениях проверить безопасность персональных данных наших клиентов

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2012. ООО «КупиКупон» прокомментировало ситуацию с грядущей проверкой на безопасность ...

13.08.2012 Роскомнадзор проверит ООО «Биглион» и ООО «КупиКупон» на обеспечение безопасности персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2012. Роскомнадзор РФ попросил компании, предоставляющие скидочные сервисы в сети Интернет, ...

06.02.2012 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» уличено в нарушении требований в области персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2012. Сотрудники Роскомнадзора по Свердловской области завершили плановую выездную проверку ...

26.10.2010 В отношении УК «Аврора» проводится проверка по факту нарушения прав граждан в области персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2010. В Управление Роскомнадзора по Свердловской области поступило обращение жителя ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды25.02.2021Тупиковая ветвь строительства26.02.2021Безработица отступает?25.02.2021Каждая десятая компания в РФ опасается закрытия
Архив новостей
Март 2021 (598)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18