Роскомнадзор предлагает запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях и мессенджерах

УрБК, Москва, 25.03.2021. Роскомнадзор предлагает запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа, опубликованного на сайте о законодательных инициативах в России.



В рамках предложенных Роскомнадзором инициатив при регистрации у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров будут запрашивать согласие на публичное использование персональных данных, в том числе паспортных данных, адреса проживания и номера телефона.



Для этих целей в ведомстве предлагают создать информационную систему (ЕИС), которая позволит получать такие согласия в автоматизированном режиме.



Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», в соответствии с которым операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия.



«Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. Площадки должны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие конкретно данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично. Согласно поправкам, с 1 июля оператор данных должен организовать сбор согласий. Он сможет сделать это сам или через ЕИС Роскомнадзора», — сообщает издание.



При использовании ЕИС Роскомнадзора данные будут проверяться через портал госуслуг, с которым интегрируют информационную систему.