ЦБ включил УБРиР в список значимых на рынке платежных услуг банков

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Банк России включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в реестр значимых на рынке платежных услуг РФ кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.



«УБРиР оказался единственным банком из УрФО, включенным в список регулятора. Всего в перечень ЦБ вошли 22 кредитные организации. Эти банки занимают высокую долю бизнеса на рынке платежных услуг: по количеству выпущенных карт, действующих банкоматов, эквайринговых терминалов», — говорится в сообщении.



Отметим, что список значимых кредитных организаций на платежном рынке публикуется ЦБ РФ ежегодно, и УБРиР традиционно входит в их число.