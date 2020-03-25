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Сегодня, 10:22

ЦБ включил УБРиР в список значимых на рынке платежных услуг банков

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Банк России включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в реестр значимых на рынке платежных услуг РФ кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.

«УБРиР оказался единственным банком из УрФО, включенным в список регулятора. Всего в перечень ЦБ вошли 22 кредитные организации. Эти банки занимают высокую долю бизнеса на рынке платежных услуг: по количеству выпущенных карт, действующих банкоматов, эквайринговых терминалов», — говорится в сообщении.

Отметим, что список значимых кредитных организаций на платежном рынке публикуется ЦБ РФ ежегодно, и УБРиР традиционно входит в их число.

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