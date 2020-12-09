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Президент РФ подписал закон о федеральном реестре турагентов

УрБК, Москва, 25.03.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в стране федерального реестра туристических агентов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, с 1 января 2022 года в России появится федеральный реестр турагентов. Компании, которые там не зарегистрируются, потеряют возможность продвигать и реализовывать туры в стране.

Добавлять турагентов в новый реестр будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора.

Предполагается, что создание федерального реестра турагентов «очистит» рынок от недобросовестных участников.

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