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Челябинский Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 20 тонн капусты из Казахстана

УрБК, Челябинск, 25.03.2021. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области в пункте пропуска «Троицк» выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции в Россию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, транспортное средство с 20 т свежей капусты следовало из Туркестанской области Казахстана в Москву.

«При проверке карантинного фитосанитарного контроля установлено, что подкарантинная продукция перевозилась в сопровождении фитосанитарного сертификата, в котором указана подкарантинная продукция лук свежий, а капуста свежая отсутствует», — говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз свежей капусты на территорию РФ был запрещен. Перевозчику выдано предписание на возврат груза. Он привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.

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