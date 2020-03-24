Суд запретил дайвинг-клубу «Продвижение» использовать карьер «Лазурный» в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Пригородный районный суд запретил дайвинг-клубу ООО «Погружение» использование обводненного карьера «Лазурный».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, организация заключила с департаментом лесного хозяйства региона договор аренды лесного участка Нижнетагильского лесничества.
«Природоохранной прокуратурой совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области проведена выездная проверка. Установлено, что ООО «Погружение» незаконно использует водный объект — карьер «Лазурный» — для размещения в нем сооружений (понтонов), изъятия водных ресурсов в отсутствие договора водопользования», — говорится в сообщении.
При проверке были обнаружены источники загрязняющих веществ в атмосферный воздух (газовые котлы, бытовые дровяные печи). Кроме того, был незаконно затруднен доступ граждан к карьеру. В нарушение положений условий договора аренды на лесном участке установлены объекты (ворота, железные контейнеры), не предусмотренные проектом освоения лесов.
В связи с многочисленными нарушениями природоохранная прокуратура в адрес директора ООО «Погружение» внесла представление с требованием об устранении выявленных нарушений. После проверки прокуратура подала иск о запрете на использование карьера. Также надзорное ведомство потребовало возложить на ответчика обязанность по демонтажу ограждения.
Суд все эти требования удовлетворил в полном объеме.
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