Зачем и для кого нужно разрабатывать технологическую инструкцию?

Технологическая инструкция (далее по тексту — ТИ) разрабатывается для каждого предприятия отдельно. Индивидуальный подход связан с тем, что при составлении учитывается сфера деятельности, ее специфика, а также особенности производственных процессов.



Документ содержит нормы и требования, которые устанавливаются к производству продукции, условиям ее хранения и транспортировки. ТИ предъявляет требования к ее сырьевому составу. Для большинства предприятий инструкция разрабатывается в виде отдельного документа или дополнения к действующей документации: отраслевым ГОСТам, ТУ, СТО, руководству по эксплуатации или паспорту изделия.







Для организаций, которые занимаются производством пищевых продуктов, разработка технологической инструкции является обязательным условием, поскольку она входит в перечень технической документации, необходимой для процедуры декларирования.



ТИ предназначена для описания:



— повторяющихся, а также непрерывных технологических процессов, свойственных для производства химической продукции, отрасли металлургии;

— специализированных технологий, которые используются при выпуске или ремонте изделий и их составляющих, если форма документации на них не установлена в ЕСТД;

— правил функционирования устройств, предназначенных для технологического оснащения;

— физико-химических явлений, которые могут возникнуть в процессе выполнения определенных технологических операций;

— работ, связанных с настройкой и регулированием оборудования.



Требования законодательства к разработке и содержанию документа



Составление ТИ проводят согласно порядку, установленному в стандарте ГОСТ 3.1105-2011 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения».



Начинается составление инструкции с титульного листа, в котором содержится следующая информация:



— название предприятия (если ТИ составлена не сотрудниками организации, указываются данные о разработчике);

— наименование изготавливаемых изделий с кодами ОКПД2;

— Ф.И.О., а также подписи лиц, ответственных за разработку;

— № документа, дата вступления в силу.



Кроме титульного листа, ТИ включает лист регистрации изменений и различные приложения:



— утвержденные нормативы;

— перечни используемой НТД;

— другую информацию, связанную с описываемой продукцией.



Вводная часть отражает область действия и назначения инструкции. Текст разбивается на разделы и подразделы.



Описание разделов



В разделах ТИ содержится детальное описание следующих сведений:



1. Перечень товаров, на которые распространяется действие инструкции, область их применения. В данном разделе указывается нормативно-техническая документация, действующая на предприятии (ГОСТ, ТУ или СТО), а также область применения ТИ. Также отражается вид продукции, перечень компаний, которым разрешено производить, хранить, осуществлять транспортировку и реализацию заявленного ассортимента.



2. Нормативы безопасности материалов и сырья, используемых в производстве. В этом разделе указываются документы, подтверждающие, что на предприятии контролируется качество продукции и безопасность сырья, из которого она производится.



3. Рецептура. В данной части требований отражается перечень ингредиентов и компонентов с указанием количественных показателей расходуемого сырья для каждого продукта в отдельности. Нормы расхода определяются результатами исследований. Если инструкция разрабатывается на пищевую продукцию, при указании нормативов учитываются потери, которые возникнут в результате температурной обработки. Установленные нормативы должны быть документально подтверждены действующей в организации НТД.



4. Описание используемых технологий и производственных процессов. В данном разделе отражаются все этапы производственного цикла и проводимые технологические операции. Процесс изготовления изделий должен быть описан максимально подробно. Для этого указываются виды всех задействованных в производстве инструментов, оборудования, технических средств. Также раздел содержит требования и стандарты, касающиеся их санитарной обработки.



5. Требования к упаковке и порядок маркировки готовых изделий. В данной части инструкции указаны характеристики упаковочной тары и материалов, используемых для упаковки. Подтверждением того, что продукция прошла все обязательные исследования, предусмотренные профильными ГОСТами и регламентами ТР ТС, является нанесение на нее, а также на этикетку, потребительскую упаковку и эксплуатационную документацию единого знака обращения ЕАС.



6. Требования, установленные к транспортированию и хранению. В данной части ТИ отражаются: задействованный транспорт, условия хранения продукции, позволяющие сохранить ее полезные свойства. Указываются правила логистических процессов, нормальные физические параметры помещений, предназначенных для хранения товаров (влажность, температура и т. д.).



При разработке следует учесть санитарно-гигиенические нормативы, требования и нормы по охране и безопасности труда, установленные законодательством.



Что требуется для оформления ТИ?



В результате ошибок или неграмотного подхода к составлению ТИ возможно ухудшение производительности, а также показателей качества выпускаемой продукции. Чтобы предотвратить это, стоит обратиться за содействием в сертификационный центр. Для этого юридическое лицо или ИП составляет заявку установленной формы и предоставляет:



— реквизиты, учредительную документацию, свидетельства, выписки;

— действующую в отношении выпускаемых изделий НТД (стандарты, а также ТУ);

— сертификаты на выпускаемый товар, протоколы проведенных испытаний;

— свидетельство о праве собственности или договор аренды техники, оборудования, помещений.



Перечень документации может быть изменен либо дополнен в зависимости от специфики предприятия.



Этапы оформления



Процедура составления технологической инструкции выполняется поэтапно:



1. Подача заявки, подготовка обязательной документации.

2. Анализ данных о деятельности компании, применяемых технологиях, особенностях производственных процессов, условиях перевозки и хранения товаров.

3. Проведение консультации.

4. Составление ТЗ, разработка макета.

5. Согласование и утверждение ТИ.

6. Выдача заявителю готовой инструкции, внедрение на производстве разработанных мероприятий.