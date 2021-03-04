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На ЕВРАЗ ЗСМК построят новые печи для обжига известняка с эффективной системой газоочистки

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Новые шахтные печи для обжига известняка планируют запустить на ЕВРАЗ ЗСМК в 2023 году. Они позволят снизить воздействие на экологию и получать известь высокого качества, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Как рассказали в компании, важное достоинство новых печей — современная газоочистка. Агрегаты оснащены рукавными фильтрами. Эффективность их очистки — 99%. Данная система позволит снизить выбросы пыли от цеха обжига известняка в атмосферу Новокузнецка на 30%. Кроме того, от внедрения современного оборудования специалисты ожидают более эффективного дожигания топлива. И как результат — сокращения выбросов оксида углерода от источников на 50%. Инвестиции компании в проект оцениваются в сумму свыше 1 млрд руб.

На ЕВРАЗ ЗСМК построят новые печи для обжига известняка с эффективной системой газоочистки
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Современные двухшахтные печи будут работать по новой технологии: тепло от сжигания природного газа, пройдя первую шахту, не выбрасывается, а направляется во вторую, где предварительно подогревает и сушит известняк. Благодаря этому сырье обжигается без резкого нагрева и его качество значительно улучшается», — сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» компании ЕВРАЗ.

Проект строительства современных печей для обжига известняка в Новокузнецке прошел общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду. Участники рабочей группы рассказали горожанам о проекте и его экологической составляющей и ответили на вопросы. Критичных замечаний в адрес комбината не поступило.

Следующий этап — государственная экологическая экспертиза, которая продлится до III квартала 2021 года. После получения положительного заключения комбинат сможет приступить к активной фазе реализации проекта.

ЕВРАЗ ЗСМК производит около 560 тыс. т извести в год. Она отправляется на агломерационную фабрику комбината, где используется для повышения качества агломерата для доменных печей, и в конвертерное производство — для удаления вредных примесей фосфора, серы и получения качественной стали, уточняет региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

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