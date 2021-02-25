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Суд изменил приговор фигуранту по делу экс-руководителя Управления капстроительства Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Свердловский областной суд изменил приговор Денису Шадрину, который был осужден по уголовному делу экс-руководителя ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» Олега Кагилева.

Как сообщает пресс-служба облсуда, приговор обжаловали и О. Кагилев, и Д. Шадрин. По итогам рассмотрения материалов апелляционная инстанция отменила Денису Шадрину дополнительное наказание, лишающее его права занимать должности на госслужбе. В остальной части приговор был оставлен без изменений.

Олег Кагилев и Денис Шадрин были осуждены 18 марта 2020 года Кировским районным судом Екатеринбурга. Экс-руководитель учреждения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 пункта 6 статьи 290 УК РФ «Приготовление к получению должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере». Его знакомый Денис Шадрин — в совершении преступления по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Олегу Кагилеву было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе на 5 лет. Денису Шадрину — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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