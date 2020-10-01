Программисты «Атомстройкомплекса» разработали мобильное приложение для заказа стройматериалов

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Программисты «Атомстройкомплекса» разработали мобильное приложение «Атомикс», которое дает возможность заказывать строительные материалы на стройплощадки, сообщает пресс-служба девелопера.
Первыми к нему подключили бетонные заводы, чья продукция требует особой оперативности в доставке на стройки.
«Мы строим свои дома по монолитно-каркасной технологии, которая гарантирует высокую прочность и максимальный срок службы дома. Заливка бетона — важнейший процесс, который нельзя прерывать, поэтому одна из ключевых задач — обеспечить оперативную и своевременную поставку бетона на объекты. «Атомстройкомплекс» максимально контролирует производственную цепочку: у нас свой автопарк, свой новый современный цементный завод, щебень, а также свои бетонные заводы», — заявил исполнительный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» (входит в группу компаний «Атомстройкомплекс») Алексей Кузнецов.
По его словам, приложение позволяет прорабу на стройке передать всю информацию диспетчеру бетонного завода об объеме, марке необходимого бетона и времени, когда он потребуется на объекте. Такая опция обеспечивает колоссальную экономию времени, человеческих ресурсов, исключает ошибки — все данные о потребителе, его объекте и заказе всегда видны как прорабу, так и диспетчеру завода, они не потеряются, а отслеживать статус заявки можно онлайн.
Мобильное приложение интегрировано с программным обеспечением бетонного завода. Каждый потребитель бетона получает индивидуальный аккаунт, в который вносятся условия договора — таким образом, потребителю видны только те позиции из ассортимента завода, которые предусмотрены его договором. Диспетчер бетонного завода, в свою очередь, также экономит время на заведении заявки и сверке данных.
«Хочешь сделать хорошо — сделай сам» — это главный принцип работы «Атомстройкомплекса». В группу компаний входят предприятия, позволяющие нам отвечать за весь цикл работ: от проектирования и эксплуатации недвижимости до собственных разработок информационных систем», — добавляет А. Кузнецов.
К лету в приложении «Атомикс» появится новая функция: возможность отслеживания трекинга каждого автобетоносмесителя на пути от завода до стройплощадки. В будущем «Атомстройкомплекс» планирует сделать приложение доступным не только для собственных подразделений, но и для других строительных компаний, которые также являются потребителями продукции заводов, входящих в структуру «Атомстройкомплекса».
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