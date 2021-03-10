В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в феврале вырос на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в феврале текущего года составил 64 тыс. 886 руб., что на 0,9% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (64 тыс. 335 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 16-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по среднему размеру лимита по кредитным картам в феврале этого года оказалась Москва (101,6 тыс. руб.), на втором — Санкт-Петербург (84,9 тыс. руб.), на третьем — Московская область (82 тыс. руб.), на четвертом — Ханты-Мансийский АО (81,1 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Хабаровский край (78,3 тыс. руб.).
При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно средний лимит по кредитным картам в феврале вырос в Алтайском (плюс 14,4%) и Краснодарском (плюс 14,1%) краях, Тюменской области (плюс 13%), Удмуртской Республике (плюс 11,5%) и Белгородской области (плюс 8,8%). В то же время значительнее всего снизился этот показатель в Саратовской (минус 8,7%) и Оренбургской (минус 8,6%) областях, в Москве (минус 5,1%), а также в Нижегородской (минус 3,6%) и Новосибирской (минус 3,1%) областях.
В целом по стране средний размер лимита по кредитным картам в феврале 2021 года составил 68,9 тыс. руб., что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (66,3 тыс. руб.).
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