Официальный курс доллара США вырос на 80 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 24.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 80 коп., до 76,15 руб., курс евро — на 28 коп., до 90,05 руб.