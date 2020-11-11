Почти 7 млрд рублей потратят на ремонт и реконструкцию дорог в Свердловской области в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Общий объем средств, который будет направлен на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области в 2021 году, составит 6 млрд 900 млн руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.



По его словам, из указанной суммы более 4 млрд руб. выделено из федерального бюджета.



«Большое внимание мы планируем уделять мероприятиям, связанным с организацией безопасности дорожного движения, а также капиталоемким мероприятиям», — сообщил В. Старков.



В числе больших объектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», В. Старков назвал строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги, а также проект реконструкции мостового перехода через железнодорожные пути по улице Циолковского в Нижнем Тагиле.



Свердловский министр уточнил, что из 9 млрд руб., выделенных ранее региону на строительство ЕКАД до 2023 года, часть средств может быть передвинута на более ранее периоды при их успешном освоении.



На реконструкцию мостового перехода в Нижнем Тагиле заложено около 1 млрд руб., из них 600 млн руб. уже выделено Свердловской области из федерального бюджета.



К выполнению дорожных ремонтов подрядные организации приступят, как только позволит погода, резюмировал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.