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Глава Екатеринбурга предложил жителям города выбрать достопримечательности для изображения на новой купюре ЦБ

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил жителям города выбрать достопримечательность, изображение которой появится на новой банкноте номиналом 5 тыс. руб. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По мнению А. Орлова, в новом дизайне банкноты номиналом 5 тыс. руб. можно было бы использовать изображение здания администрации муниципалитета.

«Давайте вместе подумаем, какой из десятков знаковых объектов нашего города мог бы попасть на новую банкноту. Прекрасный вариант — здание администрации нашего города. Хотя в Екатеринбурге есть и другие интересные достопримечательности — гостиница «Исеть», Дом Севастьянова, здание Уральского федерального университета. Наша ратуша любима горожанами за башню со шпилем и часами — курантами. Главные часы Екатеринбурга — самые большие на Урале», — написал А. Орлов.

Также градоначальник задался вопросом о возможном открытии башни с часами для проведения экскурсий, если это будет интересно жителям Екатеринбурга.

Ранее в Банке России сообщили о том что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 руб., в 2023 году — 1000 и 5000 руб., в 2024 году — 500 руб., а в 2025 году — 10 и 50 руб.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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