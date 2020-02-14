Екатеринбургский ТРК «КомсоМОЛЛ» выставлен на продажу за 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге выставлен на продажу. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
Автор объявления запросил за объект 1,4 млрд руб.
Отметим, что в мае 2018 года торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» был продан за 1,1 млрд руб. Альфа-банку. До этого момента площадка принадлежала холдингу DVI Group и находилась в залоге у банка. Затем Альфа-банк выкупил у Х5 Retail Group (в нее входят магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») торговые площади.
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