Екатеринбургский ТРК «КомсоМОЛЛ» выставлен на продажу за 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге выставлен на продажу. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».



Автор объявления запросил за объект 1,4 млрд руб.



Отметим, что в мае 2018 года торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» был продан за 1,1 млрд руб. Альфа-банку. До этого момента площадка принадлежала холдингу DVI Group и находилась в залоге у банка. Затем Альфа-банк выкупил у Х5 Retail Group (в нее входят магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») торговые площади.