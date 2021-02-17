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Вчера, 15:52

В России более чем в 100 раз выросло число сотрудников на удаленной работе

УрБК, Москва, 24.03.2021. В России количество граждан, работающих в дистанционном формате, за год выросло более чем в 100 раз, следует из подсчетов замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова, которые приводит «Интерфакс».

По его словам, в начале 2020 года в удаленном формате работали около 30 тыс. человек. К 9 февраля 2021 года их число составило 3,57 млн человек.

При этом в начале 2021 года Минтруд насчитал 3,7 млн граждан, работавших в удаленном формате.

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