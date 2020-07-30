ММК принимает участие во Всероссийской форум-выставке «ГОСЗАКАЗ»

УрБК, Магнитогорск, 24.03.2021. Сегодня, 24 марта, в Москве начинает работу XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». На стенде Магнитогорского металлургического комбината (ММК) участники и гости мероприятия могут ознакомиться с линейкой металлопродукции из высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, ММК продолжает успешно реализовывать программу освоения производства и продвижения брендированных «нишевых продуктов», в числе которых высокопрочные и износостойкие стали, а также изделия из них, выпускаемые под брендом MAGSTRONG. Линейка этой импортозамещающей продукции и спектр ее применения постоянно расширяются.



Помимо этого, увеличивается на ММК год от года и отгрузка данной продукции. Так, в 2020 году она выросла на 58% к предыдущему году. При этом, по оценкам специалистов компании, эта продуктовая ниша сохраняет большой потенциал для роста как за счет импортозамещения, так и благодаря возможностям по расширению сфер применения.



«Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, производимые ПАО «ММК», не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами, что, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий. К тому же эта продукция является импортозамещающей, что также позволяет снижать издержки потребителя», — говорится в сообщении.



Отмечается, что успешному продвижению постоянно расширяющейся линейки металлопродукции под маркой MAGSTRONG способствует комплексное предложение, сформированное ПАО «ММК» для своих потребителей. В частности, приоритетный партнер комбината по программе освоения и продвижения сталей MAGSTRONG — ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») — готов предоставить свои производственные мощности для переработки данного металлопроката.



Кроме того, входящий в Группу ММК Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» в рамках реализации стратегической задачи по созданию высококонкурентных продуктов нового поколения освоил производство сварочной проволоки из легированных марок стали под брендом MagWire. Она предназначена для автоматической и полуавтоматической дуговой сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности в смеси защитных газов. Таким образом, Магнитка помимо высокопрочной стали MAGSTRONG готова предложить своим клиентам необходимые для нее сварочные материалы и рекомендации по параметрам процесса сварки.



В 2021 году форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проходит в 16-й раз. В этом масштабном мероприятии ежегодно участвуют представители всех регионов Российской Федерации — уполномоченные органы по закупкам, заказчики и поставщики. Они встречаются на площадках Форума для обсуждения актуальных вопросов, связанных с закупочной деятельностью.