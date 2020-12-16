Поставщик, лишившийся заказа, пытается сорвать достройку дома для обманутых дольщиков в центре Екатеринбурга

УрБК. Екатеринбург. 24.03.2021. Долгострой ЖК «Гаринский», расположенный возле Дворца молодежи в Екатеринбурге, вновь оказался в центре конфликта. На объекте, достройку которого несколько месяцев назад возобновила после передачи проекта компания «Атомстройкомплекс», работы вновь могут остановиться. Причиной является поставщик строительных материалов, с которым застройщик не продлил контракт.



По информации от одного из дольщиков объекта, причиной стала замена материала, которым облицовывается фасад здания. «Атомстройкомплекс» принял решение поменять материал вместе с поставщиком. Последний, потеряв заказ, начал предпринимать действия по разжиганию недовольства среди дольщиков объекта, не первый год находящегося в списке долгостроев.



Примечательно, что сам предприниматель также является дольщиком ЖК «Гаринский» и ожидает квартиру в этом доме. При этом его действия могут привести к значительной задержке сроков сдачи объекта.



В компании «Атомстройкомплекс» подтвердили частичную замену фасадного материала.



«Первоначальный проект предполагал навесной вентилируемый фасад из керамической плитки. Однако мы провели полное обследование конструктива дома, выявили ряд проблем и приняли решение на одном из простенков применить другой вид отделки — так называемый мокрый фасад. Этот вид отделки более эффективен в данном случае, поскольку есть необходимость повысить теплотехнические характеристики простенка. Мы вправе применять только те решения, которые гарантируют жителям комфорт и безопасность проживания. Работы на объекте планируем завершить к концу года», — отмечается в заявлении пресс-службы «Атомстройкомплекса».



Стоит отметить, что это не первая попытка данного дольщика саботировать завершение строительства дома. Как сообщали екатеринбургские СМИ, еще в 2019 году он в судебном порядке требовал передачи проблемного объекта другому застройщику — ООО «Приуралстрой», которому ранее судом было дважды отказано в удовлетворении заявления о намерении исполнить обязательства застройщика. Тогда суд не удовлетворил требования дольщика, и достройка ЖК «Гаринский» была поручена «Атомстройкомплексу».



Напомним, изначально строительство ЖК бизнес-класса в пер. Гаринский, 3 осуществляло ООО «БЗСКСтройИнвест». Компания обанкротилась, оставив долгострои в Екатеринбурге, Березовском и Первоуральске. Ее руководитель Александр Фрибус обвинен в мошенничестве и осужден.