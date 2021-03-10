Южный Урал занял 22-е место среди 30 регионов РФ в рейтинге по среднему размеру лимитов кредитных карт

УрБК, Челябинск, 24.03.2021. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в феврале 2021 года составил 61 тыс. 730 руб., что на 8,1% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (57 тыс. 094 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 22-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах по размеру лимита по кредитным картам в феврале 2021 года расположились Москва (101,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (84,9 тыс. руб.), Московская область (82 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (81,1 тыс. руб.) и Хабаровский край (78,3 тыс. руб.).
При этом аутсайдерами рейтинга стали Кемеровская (59 тыс. 964 руб.), Оренбургская (59 тыс. 538 руб.) области, Алтайский край (59 тыс. 227 руб.), а также Волгоградская (59 тыс. 080 руб.) и Саратовская (58 тыс. 036 руб.) области.
В целом по стране в феврале этого года средний размер лимита по кредитным картам составил 68,9 тыс. руб., что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (66,3 тыс. руб.).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, лимиты по кредитным картам — инструмент, с помощью которого банки могут эффективно управлять кредитным риском. При этом, по его словам, в последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на высоком уровне.
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