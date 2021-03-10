Южный Урал занял 22-е место среди 30 регионов РФ в рейтинге по среднему размеру лимитов кредитных карт

УрБК, Челябинск, 10.03.2021. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в январе 2021 года ...

Южный Урал занял 23-е место среди 30 регионов РФ в рейтинге по среднему размеру лимитов кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе 2021 года ...

Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе вырос на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным ...

Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в IV квартале 2020 года вырос на 5,6%

На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам в IV квартале 2020 года вырос почти на 12%

УрБК, Челябинск, 08.02.2021. В Челябинской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам ...