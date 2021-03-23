В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улицы Большакова

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге сегодня, 24 марта, коммунальные службы вывезут снег с улицы Большакова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В связи с этим водителей просят не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города.



В администрации города напоминают, что припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке снега транспортные средства будут эвакуированы.