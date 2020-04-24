Утвержден график опрессовок на сетях свердловского филиала ПАО «Т Плюс» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Гидравлические испытания в Екатеринбурге на сетях свердловского филиала ПАО «Т Плюс» пройдут в четыре этапа. График проведения работ согласован с администрацией муниципалитета и всеми участниками процесса теплоснабжения.



Как сообщает пресс-служба свердловского филиала ПАО «Т Плюс», первый этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге, а также в Березовском и Верхней Пышме пройдет с 18 по 21 мая, второй этап — с 8 по 11 июня, третий этап — с 20 по 23 июля, четвертый этап — с 10 по 13 августа.



До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний.



Также в свердловском филиале ПАО «Т Плюс» опубликовали график ремонта водоподготовок на Среднеуральской ГРЭС и Ново-Свердловской ТЭЦ. Восстановительные работы на этих теплоисточниках пройдут с 17 по 30 июля и с 7 по 20 июня соответственно.



«Тепловые станции и котельные в межотопительный период будут уходить на профилактику для проведения тех видов ремонтных работ, которые без полного отключения оборудования теплофикационного комплекса выполнить невозможно. Но уход теплового источника на ремонт не всегда означает прекращение подачи горячей воды, при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие теплоисточники», — уточняет пресс-служба компании.



Ремонт оборудования теплоисточников — необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме, уточняют в ПАО «Т Плюс».