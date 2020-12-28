Лидеры строительного рынка Свердловской области

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» составило топ лучших девелоперов Свердловской области по итогам 2020 года. Агентство выделило три главных критерия для сравнения — ввод жилья, динамика продаж квартир и объем строящейся недвижимости.



Ввод жилья



По данным портала «Единый реестр застройщиков», лидером прошлого года по вводу жилья на Среднем Урале стал «Атомстройкомплекс». Корпорация в 2020 году сдала в эксплуатацию 144 тыс. 486 кв. м.



На втором месте — ГК «КОРТРОС», на счету которой ввод 109 тыс. 948 кв. м. Напомним, что принадлежащая «КОРТРОСУ» компания — АО «РСГ-Академическое» — реализует проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга.



Третье место заняла Группа ЛСР, которая сдала в эксплуатацию 94 тыс. 103 кв. м. жилья. Также в топ-5 попали компании TEN Девелопмент (84 тыс. 241 кв. м.) и ПИК (56 тыс. 504 кв. м.). Полный топ застройщиков можно посмотреть по ссылке.



В компании «Атомстройкомплекс», которая возглавила рейтинг по вводу жилья, рассказали, что застройщик успешно реализовал все намеченные на 2020 год планы. Корпорация сдала в эксплуатацию новые объекты в составе ЖК «Просторы» (Уктус), ЖК «Бриз», ЖК «Садовая Residence» (оба в Пионерском микрорайоне), ЖК «Весна» (Вторчермет) и многие другие.



«Атомстройкомплекс» возводит не только жилье, но и социальные объекты. В 2020 году мы ввели две современные школы в Невьянске и Каменске-Уральском, два детских сада, завершили реконструкцию уникального медицинского объекта — Центра охраны и профилактики здоровья рабочих, сдали культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал». Несмотря на пандемию и связанные с нею сложности, обязательства по всем объектам, включая государственные контракты, были выполнены в срок и в полном объеме», — заявил заместитель директора по капитальному строительству компании Александр Копылов.



Продажи квартир



По данным Управления Росреестра по Свердловской области, в 2020 году в регионе зарегистрировали 28 тыс. 384 договора участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 12% больше уровня предыдущего года.



Лидером по числу договоров ДДУ стало АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Компания зарегистрировала 3 тыс. 963 сделки, из них 77% в электронном виде. На втором месте — «Атомстройкомплекс» (2 тыс. 965 сделок, из них 62% в электронном виде), на третьем — Группа ЛСР (2 тыс. 260 сделок, из них 45% в электронном виде).



Отметим, что АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» в настоящее время возводит в Академическом районе города кварталы «Близкий», «Школьный» и Eleven.



«Сегодня в Академическом построено около 1,5 млн кв. м. жилья, проживает почти 80 тыс. человек, и ежегодно население прирастает примерно на 5 тыс. человек. Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, развивается Преображенский парк, «зеленые» зоны, зоны отдыха. В районе уже работают четыре школы, 11 детских садов, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ и другие необходимые объекты инфраструктуры. И эта работа продолжается — только на территории «Школьного» сейчас возводится большая новая школа на 1 тыс. 100 мест и два детсада. А всего в новых кварталах одновременно строится пять детсадов, минимум три из которых примут маленьких академчан уже в этом году», — рассказал генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев.



Объем текущего строительства



На 1 марта 2021 года (по данным ЕРЗ) первое место по объему строительства жилья на Среднем Урале также занимает ГК «КОРТРОС» (280 тыс. 469 кв. м.). На втором месте — «Атомстройкомплекс» (215 тыс. 641 кв. м.), на третьем — TEN Девелопмент (208 тыс. 523 кв. м.). В пятерку лучших также попали PRINZIP (207 тыс. 857 кв. м.) и Группа ЛСР (178 тыс. 519 кв. м.).



Гендиректор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев отметил, что с начала года компания вывела в продажу несколько новых блоков в кварталах «Школьный» и Eleven, одновременно с этим завершается проектирование 12 и 16 кварталов Академического, и в текущем году компания выходит на новые строительные площадки.