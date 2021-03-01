В Екатеринбурге лжесотрудница банка похитила у местного жителя более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонной мошенницы около 4,2 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



В полицию обратился 45-летний житель Екатеринбурга с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели принадлежащими ему денежными средствами. Заявитель рассказал, что ему с неизвестного номера сотового телефона позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила о якобы несанкционированных попытках оформления кредита на имя потерпевшего.



Затем звонившая предложила мужчине оформить кредиты для предотвращения указанных операций, а полученные деньги перевести на «безопасные счета». Екатеринбуржец получил на свое имя займы в нескольких банках города и перевел на счета лжебанкиров.



Сумма ущерба, причиненного мужчине, составила 4 млн 202 тыс. руб.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».