Кредитные ставки в РФ к концу года могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт

УрБК, Москва, 24.03.2021. Кредитные ставки в России к концу текущего года могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.



«Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам», — отмечают эксперты НКР (цитата по РИА «Новости»).



Аналитики агентства прогнозируют, что к концу года ЦБ повысит ключевую ставку с 4,5% до 5-5,25%.



По данным ЦБ, в настоящее время средняя ставка по всем кредитам в РФ на краткосрочный период (до одного года) составляет 13,51%, на долгосрочный (более года) — 10,63%.