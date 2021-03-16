Кредитные ставки в РФ к концу года могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт

УрБК, Москва, 24.03.2021. Кредитные ставки в России к концу текущего года могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
«Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам», — отмечают эксперты НКР (цитата по РИА «Новости»).
Аналитики агентства прогнозируют, что к концу года ЦБ повысит ключевую ставку с 4,5% до 5-5,25%.
По данным ЦБ, в настоящее время средняя ставка по всем кредитам в РФ на краткосрочный период (до одного года) составляет 13,51%, на долгосрочный (более года) — 10,63%.
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