«Россети ФСК ЕЭС» расширили автопарк передвижных лабораторий на Урале

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») оснастили предприятие, работающее на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, новой передвижной электротехнической лабораторией.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, новая мобильная лаборатория позволит оперативно выявлять дефекты оборудования на подстанциях и минимизировать риски нештатных ситуаций.
Техника оснащена комплексом приборов для испытания кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена. Диагностическое оборудование позволяет с высокой точностью выявлять повреждения кабельных линий, что существенно ускоряет процесс устранения неполадок в работе электросетевого оборудования и повышает надежность передачи электроэнергии.
«С помощью передвижной лаборатории на подстанции можно проводить весь объем необходимых регламентных испытаний силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, высоковольтных вводов, ограничителей перенапряжений, конденсаторов связи, шинных мостов, измерительных трансформаторов тока и напряжения», — рассказали в компании.
Для обеспечения электробезопасности персонала в лаборатории имеется защитное заземление, действуют системы блокировок дверей в высоковольтный отсек и аварийного отключения.
В настоящее время число передвижных электротехнических лабораторий, работающих на предприятиях филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, достигло 28, до конца года ожидается поставка еще двух, уточняют в компании.
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