УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:23

Минсельхоз РФ опроверг информацию о дефиците сахара

УрБК, Москва, 24.03.2021. В Минсельхозе РФ заявили об отсутствии дефицита сахара на потребительском рынке страны.

Как следует из заявления ведомства, поставщики выполняют свои обязательства перед ритейлом в полном объеме.

В министерстве добавили, что ситуация с поставками сахара будет оставаться стабильной вследствие расширения посевных площадей сахарной свеклы, а также предоставления льгот производителям.

Напомним, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на сахар и подсолнечное масло до конца I квартала 2021 года. Впоследствии в кабмине не исключили, что заморозку цен могут продлить.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:03 Заморозку цен на сахар в РФ могут продлить до июня, на подсолнечное масло — до октября

УрБК, Москва, 23.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, говорится в ...

01.03.2021 В Минпромторге не планируют продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Минпромторг не планирует продлевать соглашение о фиксированной цене на сахар и подсолнечное масло, сообщает ТАСС со ...

01.03.2021 В Минпромторге не планируют продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

УрБК, Москва, 01.03.2021. Минпромторг не планирует продлевать соглашение о фиксированной цене на сахар и подсолнечное ...

14.12.2020 Цены на сахар и подсолнечное масло в России зафиксируют до конца I квартала 2021 года

Профильные министерства заключат с производителями сахара и подсолнечного масла соглашение о стабилизации цен на срок ...

14.12.2020 Цены на сахар и подсолнечное масло в России зафиксируют до конца I квартала 2021 года

УрБК, Москва, 14.12.2020. Профильные министерства заключат с производителями сахара и подсолнечного масла соглашение о ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды24.02.2021«Пирамида» эпохи высоких технологий24.02.2021Средний Урал накрыла волна рефинансирования ипотеки25.02.2021Тупиковая ветвь строительства
Архив новостей
Март 2021 (544)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18