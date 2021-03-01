Минсельхоз РФ опроверг информацию о дефиците сахара

УрБК, Москва, 24.03.2021. В Минсельхозе РФ заявили об отсутствии дефицита сахара на потребительском рынке страны.
Как следует из заявления ведомства, поставщики выполняют свои обязательства перед ритейлом в полном объеме.
В министерстве добавили, что ситуация с поставками сахара будет оставаться стабильной вследствие расширения посевных площадей сахарной свеклы, а также предоставления льгот производителям.
Напомним, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на сахар и подсолнечное масло до конца I квартала 2021 года. Впоследствии в кабмине не исключили, что заморозку цен могут продлить.
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