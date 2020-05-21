В Екатеринбурге установят скульптурную композицию, посвященную славе спасателей и пожарных

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскизного проекта скульптурной композиции, посвященной славе спасателей и пожарных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мемориал появится на пересечении улиц Московская и Радищева, рядом с Главным управлением МЧС России по Свердловской области.



Конкурс на разработку эскизного проекта скульптурной композиции объявил департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.



С инициативой установки памятника выступила региональная общественная организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Свердловской области. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные скульпторы, дизайнеры, архитекторы, а также компании и творческие коллективы.



Помимо проекта самой композиции, конкурсантам необходимо предложить жюри вариант ландшафтного оформления пространства и благоустройства сквера, где будет размещаться скульптура.



По словам главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, основными задачами объявленного конкурса станут повышение качества городской среды и создание уникального архитектурно-художественного облика уральской столицы.



Эскизы от претендентов принимаются по адресу электронной приемной idea@ekadm.ru до 12.00 6 апреля 2021 года. С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.