«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области на уровне ruАА

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-. По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.
Аналитики уточняют, что «экономика региона является высокодиверсифицированной и охватывает все основные отрасли промышленного комплекса, а ключевым сектором выступает обрабатывающая промышленность». Наиболее конкурентоспособные отрасли промышленности — металлургическое производство и машиностроение.
«Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2020 году составил, по оценке региона, 2 трлн 330 млрд руб., снизившись по сравнению с 2019 годом на 3,3% в текущих ценах, рост объема отгруженной промышленной продукции в основной отрасли региона, обрабатывающих производствах, составил 102,2% к уровню 2019 года. Снижение объемов производства и выполненных работ было отмечено в металлургии, строительстве, сельском хозяйстве, также произошло сокращение оборотов розничной торговли. Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития региона, по итогам 2021 года ожидается рост ВРП до 2 трлн 508 млрд руб., или на 7,6% в текущих ценах к уровню 2020 года. ВРП на душу населения в 2020 году по оценочным данным составил 541 тыс. руб.», — говорится в исследовании.
Уровень безработицы в 2020 году по предварительным данным вырос на 1,6 процентного пункта относительно 2019 года и составил 5,6%, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку.
«По итогам 2020 года общие доходы регионального бюджета выросли на 14,3%, налоговые и неналоговые доходы (ННД) снизились на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Снижение произошло главным образом за счет падения поступлений по налогу на прибыль организаций (-7,2%), акцизам (-1,6%), налогу на имущество организаций (-1,5%). Отрицательная динамика налоговых доходов бюджета обусловлена снижением финансовых результатов организаций вследствие уменьшения объемов производства и реализации продукции по причине введения ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции», — отмечают аналитики «Эксперт РА».
В 2020 году расходы бюджета выросли на 19% по сравнению с 2019 годом и составили 315,7 млрд руб. В структуре региональных расходов более 60% общего объема бюджетных средств приходится на социальное развитие.
По итогам 2020 года дефицит бюджета составил 13,6% от ННД, что в два раза больше показателя 2019 года. Дефицит был покрыт главным образом за счет облигационных займов, а также бюджетных и банковских кредитов.
Долговая нагрузка региона по итогам 2020 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, но по-прежнему находится на невысоком уровне, что позитивно оценивается агентством.
«Отношение долга на 1 января 2021 года к ННД за предшествующие 12 месяцев составило 52,9%, совокупный объем долговых обязательств — 114,4 млрд руб. Помимо покрытия дефицита бюджета, рост долга был обусловлен необходимостью реализации крупных инвестиционных проектов, включающих подготовку к проведению в Екатеринбурге Универсиады», — заявили аналитики «Эксперт РА».
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