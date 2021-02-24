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Госдолг Свердловской области за месяц остался на уровне 120,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Уровень госдолга Свердловской области к 1 марта 2021 года составил 120 млрд 897 млн 791,8 тыс. руб., говорится в материалах регионального минфина.

В сравнении с 1 февраля 2021 года общий объем долговых обязательств региона не изменился.

К началу прошлого месяца объем внутреннего финансирования дефицита областного бюджета составил 7 млрд 584 млн 419,3 тыс. руб. Из этой суммы 6,5 млрд руб. привлечены в качестве банковских кредитов.

В сравнении с 31 декабря 2020 года госдолг Свердловской области вырос на 5,7%. В начале 2020 года объем финансовых обязательств региона составлял 77,2 млрд руб.

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