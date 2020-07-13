Компания «Либхерр-Русланд» взыскала обратно с жителя Екатеринбурга более 150 тыс. рублей за неисправный холодильник

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. ООО «Либхерр-Русланд» оспорило решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, исполняя которое компания выплатила жителю Екатеринбурга более 150 тыс. руб. за неисправный холодильник.



В мае 2020 года Свердловский областной суд признал законным решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, согласно которому ООО «Либхерр-Русланд» обязали выплатить местному жителю стоимость холодильника, компенсацию морального вреда и прочие расходы.



В компании «Либхерр-Русланд» продолжили настаивать на отсутствии обязательств по возмещению расходов истца и обратились в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который определил отменить решение апелляционного суда Свердловской области и направить дело на новое рассмотрение (копия определения имеется в распоряжении УрБК — прим. ред.).



В сентябре 2020 года определением судебной коллегии по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда было отменено, дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.



В декабре 2020 года судебной коллегией по гражданским делам Свердловского областного суда вынесено апелляционное определение, которым решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга отменено, по указанному делу принято новое решение. Согласно документу, в удовлетворении исковых требований истца к ООО «Либхерр-Русланд» о защите прав потребителей отказано, произведен поворот исполнения решения Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, с истца в пользу ООО «Либхерр-Русланд» обратно взыскано 151 тыс. 906 руб. 04 коп.



Судебная коллегия апелляционной инстанции в декабре 2020 года, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что ООО «Либхерр-Русланд» импортером спорного товара не является, соответственно, не является лицом, отвечающим за его недостатки, поскольку гарантийное свидетельство в отношении приобретенного истцом холодильника в материалах дела отсутствует.