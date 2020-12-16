Госдума приняла законопроект об упрощенном порядке оформления гаражей

УрБК, Москва, 23.03.2021. Госдума 23 марта 2021 года в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий гражданам оформить в собственность гаражи и земельные участки в упрощенном порядке.
Согласно документу, до 1 сентября 2026 года граждане могут оформить в собственность участки, которыми владеет государство или муниципалитет. Это право распространяется только на некапитальные сваренные гаражи, построенные до декабря 2004 года.
В законопроекте отмечается, что речь идет о площадках, которые были предоставлены гаражными кооперативами. Для того чтобы оформить в свою собственность участок, владелец должен предоставить документы, подтверждающие использование гаража.
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