Компания «Россети Урал» направит на утилизацию ПХД-оборудования около 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Энергетики «Россети Урал» вывели из эксплуатации свыше 6 тыс. элементов оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (полихлордифенилы или ПХД). В процентном соотношении это составляет 73%. До конца 2023 года программа компании по утилизации ПХД-содержащего оборудования будет полностью завершена.



Как сообщает департамент по связям с общественностью энергокомпании, ПХД — это стойкие органические загрязнители, которые на сегодняшний день признаны особо опасными для окружающей среды и здоровья человека. В электроэнергетике они используются в трансформаторах и конденсаторах в качестве диэлектрических жидкостей. В «Россети Урал» применяются батареи статических конденсаторов (БСК), содержащие полихлордифенилы. Основное количество БСК сосредоточено на объектах в Челябинской и Свердловской областях.



«Энергетики «Россети Урал» в 2009 году приступили к постепенному выводу из эксплуатации таких элементов. Тогда на энергообъектах компании имелось порядка 9000 элементов БСК общим весом более 260 тонн. Основная масса ПХД-содержащих конденсаторов была вывезена в 2018-2019 гг. — более 50% от первоначального количества. На сегодняшний день в компании остается порядка 2,5 тысячи элементов БСК, которые будут заменены и отправлены на утилизацию в лицензированную организацию до конца 2023 года», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в общей сложности затраты компании «Россети Урал» на утилизацию ПХД-оборудования составят порядка 20 млн руб.



Помимо этого, «Россети Урал» реализуют ряд иных проектов по минимизации воздействия на окружающую среду. Например, энергетики используют птицезащитные устройства (ПЗУ) на линиях электропередачи, находящихся вблизи водоемов, на путях миграции птиц и в особо охраняемых природных территориях. В 2020 году установлено 3 тыс. 672 штуки ПЗУ на воздушных линиях 6-110 кВ на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.



С 2019 года по всему контуру компании «Россети Урал» организован отдельный сбор и передача на переработку отходов бумаги, картона. За два года собрано больше 70 т бумажной продукции, которая передана на переработку для повторного использования.