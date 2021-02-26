В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за кражи в салонах сотовой связи

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в серии хищений из салонов сотовой связи, расположенных на улице Билимбаевской.
Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России, накануне в отдел полиции № 10 поступили два сообщения от сотрудников салонов сотовой связи, расположенных на улице Билимбаевской, о разбойных нападениях.
Заявители рассказали, что в офисы их фирм зашел неизвестный молодой человек и под угрозой применения предмета, похожего на пневматический пистолет, потребовал отдать ему дорогостоящие устройства и деньги. В первом салоне у злоумышленника не получилось осуществить свои планы, и он зашел в соседний торговый зал, где ему удалось вынести несколько смартфонов.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он признал свою причастность к этим преступлениям, а также к двум другим кражам из салонов связи, совершенным ранее по тому же адресу.
В итоге в отношении 18-летнего екатеринбуржца возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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