Официальный курс доллара США вырос на 75 коп., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 23.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 75 коп., до 75,35 руб., курс евро — на 1,1 руб., до 89,76 руб.