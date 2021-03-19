Официальный курс доллара США вырос на 75 коп., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 23.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 75 коп., до 75,35 руб., курс евро — на 1,1 руб., до 89,76 руб.
УрБК, Москва, 22.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 марта 2021 года. Курс долл. ...19.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 19.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2021 года. Курс долл. ...18.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 18.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2021 года. Курс долл. ...12.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 4 коп.
УрБК, Москва, 12.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2021 года. Курс долл. ...04.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. ...