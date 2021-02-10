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Сегодня, 15:55

Корпусная мебель в УрФО за год подорожала на 11%

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В Уральском федеральном округе (УрФО) фиксируют рост цен на строительные и отделочные материалы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Средняя стоимость керамической плитки в округе в феврале 2021 года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Набор корпусной мебели за год подорожал на 11%. Средняя стоимость работ по облицовке в УрФО выросла на 6%.

Аналитики Уральского ГУ Банка России считают, что спрос на строительные и отделочные материалы в округе вырос из-за благоприятной ситуации на ипотечном рынке.

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