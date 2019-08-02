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Суды Свердловской области оштрафовали коллекторов на сумму 4,6 млн рублей в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В 2020 году за нарушения прав граждан при взыскании задолженности суды Свердловской области оштрафовали коллекторов на общую сумму 4,6 млн руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя регионального Управления ФССП России Дмитрий Шеломенцев.

По его словам, из порядка 700 жалоб, поступивших в областное подразделение ведомства на противоправные действия коллекторов, в 84 факты нарушения закона подтвердились.

«Нами было возбуждено 104 административных дела, 84 из них были судом рассмотрены. В результате рассмотрения в 73 случаях судом были назначены административные наказания в виде штрафа, в одном случае судом было принято решение о вынесении устного замечания, в двух — было вынесено предупреждение», — рассказал Д. Шеломенцев.

Всего в 2020 году по материалам регионального УФССП России в отношении коллекторов, допускавших неправомерные действия, судами были назначены штрафы на общую сумму 4,6 млн руб., из которых 3,7 млн оплачены, уточнил Д. Шеломенцев.

Как сообщал УрБК, в I квартале 2021 года в УФССП России по Свердловской области зафиксировали рост числа обращений с жалобами на недобросовестную деятельность коллекторов на 15%. В ведомство поступило на 50 обращений больше, чем было в I квартале 2020 года.

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