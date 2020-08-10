ЕВРАЗ НТМК увеличит производство холодного чугуна

К началу 2022 года ЕВРАЗ НТМК планирует запустить в доменном цехе предприятия две современные разливочные машины для производства холодного чугуна. Новый инвестпроект компании позволит не только увеличить объемы выпуска одной из самых востребованных продукций на рынке, но и создать дополнительные рабочие места. Кроме того, запуск нового комплекса будет проведен в соответствии с природоохранной стратегией ЕВРАЗа.



Как сообщает пресс-служба компании, инвестиционный проект по строительству комплекса стартовал на предприятии в конце 2020 года. Общий объем вложений компании в новое оборудование насчитывает более 1,1 млрд руб.



Производственная мощность каждой из новых разливочных машин № 1 и № 2 составит до 3,3 тыс. т чугуна в сутки. Мощность каждой из уже работающих на комбинате машин № 3 и 4 — 2,4 тыс. т в сутки.



Разливочная машина представляет собой комплекс оборудования, на котором жидкий чугун преобразуют в слитки весом в 25 кг. В таком виде его можно хранить для дальнейшего использования при плавке стали, а также применять в качестве товарной продукции и отгружать на металлургические предприятия, не имеющие своего доменного производства.



Агрегат помимо основного оборудования будет оснащен современной автоматизированной системой управления и системой аспирации. Также создан оборотный цикл водоснабжения со шламовым отстойником.



Поставлять оборудование будет компания Иркутский завод тяжелого машиностроения «ИЗТМ», проектировщиком выступает ООО «МЕТПРОМСТРОЙ».



Инвестпроект также позволит создать 32 новых рабочих места.



«Холодный чугун пользуется устойчиво высоким спросом на российском рынке. Запуск в работу новых разливочных машин позволит комбинату на 18% увеличить выпуск этой продукции и не снижать мощность доменного цеха в момент перефутеровки конвертеров», — пояснил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Следует отметить, что новое оборудование отвечает самым строгим требованиям экологической безопасности. Для самой компании это один из важных пунктов при модернизации и расширении производства.



К примеру, в прошлом году ЕВРАЗ приступил к техническому перевооружению систем замкнутого оборотного водоснабжения на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК).



В результате реализации первого этапа к 2023 году сбросы сточных вод сократятся на 54%, на 14% снизится забор свежей воды. К 2025 году комбинат планирует перейти на полностью замкнутый цикл водоснабжения. Инвестиции компании в первый этап проекта составят 3,5 млрд руб.



Кроме того, в том же 2020 году ЕВРАЗ НТМК завершил техперевооружение домны № 6 со строительством современных пылегазоочистных установок, которое наряду с другими природоохранными мероприятиями горно-металлургического холдинга входит в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».



По словам экспертов, доменная печь № 7 ЕВРАЗ НТМК стала самой «чистой» в российской металлургии. Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются от примесей в рукавных фильтрах, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с печами предыдущего поколения.



Отметим, что в конце июля 2020 года ЕВРАЗ НТМК стал лауреатом XVII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Так, горно-металлургический холдинг стал победителем в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». В прошлом году на этот вид деятельности предприятие направило 1,3 млрд руб. После модернизации на комбинате действует самый эффективный и экологически чистый комплекс по производству чугуна. Остаточная запыленность воздуха на домнах снижена в 2,5 раза. В миксерном отделении конвертерного цеха завершается строительство аспирационной установки, что позволит снизить выбросы на 32 т в год.



ЕВРАЗ НТМК ежегодно направляет на природоохранные мероприятия более 1 млрд руб. На комбинате действуют две современные доменные печи, запущенные в работу в 2018 и 2020 годах, которые оснащены мощными аспирационными комплексами. На комбинате за последние 10 лет выведено из эксплуатации более 20 вредных устаревших производств.



Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа