Число жалоб на недобросовестных коллекторов в Свердловской области выросло на 15% в I квартале 2021 года

На Среднем Урале в I квартале 2021 года число жалоб на недобросовестных коллекторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя Управления ФССП России по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.



По его словам, в ведомство поступило на 50 обращений больше, чем было в I квартале 2020 года.



«Цифры весьма предварительные, у нас заканчивается только I квартал, говорить о том, что это сформировавшаяся тенденция — по росту обращений, наверное, преждевременно. Но тем не менее действительно количество обращений за I квартал у нас больше, чем было в прошлом году, рост составляет 15%», — сообщил Д. Шеломенцев.



По итогам 2020 года в УФССП России по Свердловской области поступило порядка 700 обращений с жалобами на деятельность недобросовестных коллекторов, уточнил Д. Шеломенцев.