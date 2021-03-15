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Число выданных в феврале автокредитов на Среднем Урале выросло на 11,2%

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В Свердловской области в феврале этого года было выдано 2 тыс. 709 автокредитов, что на 11,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 436 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 7-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках по количеству выданных в феврале этого года кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей расположились Москва (6 тыс. ед.), Санкт-Петербург (4,6 тыс. ед.), Московская область (4,4 тыс. ед.), Республика Татарстан (3,4 тыс. ед.), а также Краснодарский край (2,9 тыс. ед.).

В то же время, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно за год выросло число выданных автокредитов в Калужской (плюс 20,5%), Воронежской (плюс 19,9%), Новосибирской (плюс 19,4%), Нижегородской (плюс 15,1%) и Омской (плюс 13,5%) областях. Регионами с выявленным значительным уменьшением этого показателя стали Кемеровская (минус 35,8%) и Самарская (минус 8,8%) области, а также Республика Башкортостан (минус 6,3%) и Пермский край (минус 4,1%).

В целом по стране в феврале 2021 года число купленных в кредит автомобилей составило 72,6 тыс. ед., что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (68,9 тыс. ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, начало 2021 года было отмечено некоторым ростом выдачи автокредитов. По его словам, достаточно высоким остается и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты. Основными причинами, объясняющими данные тенденции, стали госпрограммы льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили.

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