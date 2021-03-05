Зампред правительства РФ Татьяна Голикова выступила против обязательной вакцинации населения

УрБК, Москва, 23.03.2021. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что считает идею обязательной вакцинации неправильной в том числе потому, что у некоторых граждан России имеются противопоказания. Такую мысль она высказала в интервью YouTube-каналу «Антонимы», — сообщает RT.



«И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — сказала Т. Голикова.



Также она отметила, что жители России привыкли к тому, что вакцинация в стране носит добровольный характер.



Как сообщал УрБК, председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции завершится к осени 2021 года.