Зампред правительства РФ Татьяна Голикова выступила против обязательной вакцинации населения

УрБК, Москва, 23.03.2021. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что считает идею обязательной вакцинации неправильной в том числе потому, что у некоторых граждан России имеются противопоказания. Такую мысль она высказала в интервью YouTube-каналу «Антонимы», — сообщает RT.
«И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — сказала Т. Голикова.
Также она отметила, что жители России привыкли к тому, что вакцинация в стране носит добровольный характер.
Как сообщал УрБК, председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции завершится к осени 2021 года.
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