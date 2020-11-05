Центробанк с помощью квартальных выявил нескольких «черных кредиторов» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги информационного обмена Уральского ГУ Банка России с МКУ «Служба заказчика» по вопросу выявления «черных кредиторов» на территории города в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



По словам начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, одной из задач ЦБ является своевременное и раннее выявление недобросовестных участников, предоставляющих финансовые услуги для населения. Речь идет в первую очередь о «черных кредиторах», которые чаще всего маскируются под микрофинансовые организации.



В 2020 году между Уральским ГУ Банка России и администрацией Екатеринбурга было заключено соглашение об информационном обмене для выявления недобросовестных участников.



Работа по этому направлению началась в октябре прошлого года. До декабря квартальные подали 102 сигнала о различных точках предоставления финансовых услуг. В результате 22% из полученных сигналов имели признаки недобросовестной деятельности. Услуги оказывались с нарушением требований законодательства — организации осуществляли свою деятельность без специального разрешения.