В Свердловской области в два раза увеличился спрос на защиту от DDoS-атак

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Предприятия Свердловской области стали чаще инвестировать в защиту от киберугроз. В компании «МегаФон» подсчитали, что спрос на решение по защите от DDoS-атак вырос в два раза. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



По информации «МегаФона», повышенный интерес к сервисам безопасности связан с переводом бизнес-процессов в онлайн и необходимостью обеспечить работоспособность интернет-ресурсов 24/7. Каждый четвертый клиент компании подвергается DDoS-атакам более десяти раз за год. Еженедельно платформа оператора отражает в среднем 25 атак на уральские компании.



Платформа «МегаФона» постоянно отслеживает входящий трафик и в автоматическом режиме очищает его в случае выявления угрозы. Противодействие атаке начинается уже через 5-15 секунд после обнаружения. Для простых пользователей этот процесс незаметен, а доступ к ресурсам предоставляется в обычном режиме.



«Мы видим, что наше решение стало востребовано как у крупных предприятий, так и в сегменте малого и среднего бизнеса. Платформа всего за несколько часов интегрируется в информационные системы клиента, при этом не требуется покупать и устанавливать дорогостоящее оборудование или менять сетевые настройки. Также у бизнеса растет интерес к аудиту уязвимостей IT-систем, защите мобильных устройств и конфиденциальной информации, настройке доступа к данным со смартфонов», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



DDoS-атаки — один из распространенных видов киберугроз. Они опасны из-за большого количества одновременных запросов, которые поступают на серверы компании, что может привести к полному или частичному отказу работы сетевых ресурсов. Чаще всего атакам подвергаются интернет-магазины, турагентства, банки и финансовые организации, а также СМИ, уточняют в пресс-службе компании «МегаФон».