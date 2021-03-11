В Свердловской области выявлено 147 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 марта 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 81 тыс. 417 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 650. За сутки из больниц выписаны 158 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 74 тыс. 657 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 457 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 474 тыс. 610 человек. За сутки зарегистрировано 427 летальных случаев (всего 95 тыс. 818), выздоровели 10 тыс. 860 человек (всего 4 млн 088 тыс. 045).
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