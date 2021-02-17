ЦБ: Цены на продукты на Среднем Урале растут не так быстро, как в среднем по стране

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Цены на основные продукты в Свердловской области растут не так быстро, как в среднем по стране. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Так, в феврале 2021 года стоимость мяса и мясопродуктов в регионе выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в стране — на 1,5%), куриных яиц — на 6% (в РФ — на 10%).



В целом продовольственная инфляция в Свердловской области составила 7,4%, в России — 7,7%.



«Главная причина более медленной продуктовой инфляции в регионе — в высокой конкуренции в производстве и поставках мяса, куриных яиц, молока и «молочки». Помимо продукции местных производителей, в Свердловской области широко представлены товары, поставляемые из соседних регионов. А значит, торговые сети могут выбирать, чью продукцию они выставят на прилавках, отдавая предпочтение более дешевым позициям. К тому же скоропортящиеся продукты не прощают экспериментов с ценами: поднимая торговую наценку, сети рискуют не распродать весь закупленный товар», — заявил экономист Уральского ГУ Банка России Владимир Бойко.



Общая инфляция в Свердловской области в феврале 2021 года составила 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в РФ — 5,7%).



Ранее начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов рассказал, что 37% опрошенных на Урале предприятий отмечают рост финансовых издержек.



«На ускорение инфляции повлияло более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики. Это позволяет производителям снижать давление со стороны издержек за счет повышения цен. На рост издержек в феврале указали 37% опрошенных на Урале предприятий — это максимум за последние три года. Причины роста издержек связаны как с повышением стоимости сырья, так и с сохраняющимися затруднениями в транспортировке комплектующих и конечных товаров. Восстановление производственного сектора Урала, который сильно ориентирован на экспорт, по-прежнему неустойчиво. Россия ограничена сделкой ОПЕК+, принятые обязательства определяют пониженные показатели добычи нефти, наиболее сильно — в Югре и в Башкортостане», — заявил Р. Марданов.



По его словам, объемы расходов в потребительском секторе еще не полностью восстановились. При этом растет потребность в новых работниках, безработица снижается. Не израсходованные на внешний туризм средства уральцев частично перераспределяются на потребление товаров и услуг в регионах проживания.