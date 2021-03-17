В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с трех улиц

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В Екатеринбурге сегодня, 23 марта, коммунальные службы вывезут снег с трех улиц города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, снег вывезут с дублера улицы Павла Шаманова, а также приступят к расчистке улиц Тверитина и Латвийской.
В связи с этим водителей просят не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города.
В администрации города напоминают, что припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке снега транспортные средства будут эвакуированы.
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