Почти 60% свердловских безработных были уволены по собственному желанию

59% свердловских безработных были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и занятости.



«В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, 59% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, — 3,6%, уволенные по другим причинам — 14,7%, ранее не работавшие граждане — 22,7%», — говорится в исследовании.



Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 16,2%.