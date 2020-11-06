ММК направил на реализацию программы помощи людям старшего поколения «Забота» более 258 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 23.03.2021. В 2020 году Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») направил свыше 258 млн руб. на реализацию программы помощи людям старшего поколения «Забота».



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, более тридцати лет благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») реализует программы, направленные на повышение качества и уровня жизни людей старшего поколения.



Самая крупная из них — комплексная программа «Забота», которая включает в себя несколько долгосрочных программ: «Милосердие», «Старшее поколение», «Сохрани свое здоровье», «Активное долголетие», «Досуг людей пожилого возраста».



«Заботой» охвачены более 32 тысяч человек — неработающие пенсионеры Магнитогорского металлургического комбината, инвалиды и малообеспеченные категории граждан, бывшие работники промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов», — говорится в сообщении.



В Центре медико-социальной защиты фонда, действующем по типу дневного стационара для бесплатного лечения инвалидов (в первую очередь больных с профзаболеваниями и трудовыми увечьями), пенсионеров, инвалидов с детства и малообеспеченных категорий граждан, в прошлом году прошли курс лечения более 350 человек.



Помимо этого, фонд принял активное участие в подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря программе одинокие пенсионеры и ветераны сельских районов юга Челябинской области получили 1,2 тыс. продуктовых наборов ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы.



В марте прошлого года при поддержке ПАО «ММК» в условиях угрозы заражения коронавирусом была разработана новая благотворительная программа «Мы вместе» для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям старше 65 лет и малообеспеченным категориям граждан. Для реализации программы БФ «Металлург» на специально открытый фондом благотворительный расчетный счет поступило пожертвований на сумму 174,6 млн руб., из них ПАО «ММК» — 167 млн руб.



С сентября 2020 года фондом реализуется грантовый проект «Пандемия — не приговор одиночеству». Он стал победителем специального внепланового конкурса Фонда президентских грантов. Программа проекта направлена на социальную поддержку людей старшего поколения, в том числе содействие приобретению ими навыков, соответствующих текущему уровню технологического развития и социальным изменениям.



А в ноябре в центре медико-социальной защиты фонда начала действовать программа «Будь здоров!», направленная на восстановление организма после перенесенной коронавирусной пневмонии. В рамках проекта на базе центра медико-социальной защиты БФ «Металлург» с января по июль 2021 года пройдут оздоровление 90 магнитогорских пенсионеров, переболевших вирусной пневмонией (в том числе SAR-CoV-2).