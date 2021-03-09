«Корпорация развития Среднего Урала» подала иск о взыскании 89,1 млн рублей с центра имени Тетюхина

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению иск «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) о взыскании 89 млн 175 тыс. руб. с Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле. Соответствующий документ размещен в картотеке суда.



Причина финансовых претензий КРСУ в иске не уточняется.



Ранее сообщалось о планах КРСУ взыскать с лечебного центра 1,2 млрд руб., которые были предоставлены в виде займа.



В середине февраля 2021 года нижнетагильский центр потребовал от свердловского минздрава 22 млн руб. за период, когда УКЛРЦ был перепрофилирован в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам представителей медцентра, учреждение начало принимать больных с таким диагнозом с июня 2020 года. Руководство учреждения насчитало 120 сотрудников, которые должны были получить выплаты за работу в опасных условиях.