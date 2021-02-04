УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:44

Почти 60% свердловских безработных были уволены по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. 59% свердловских безработных были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и занятости.

«В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, 59% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, — 3,6%, уволенные по другим причинам — 14,7%, ранее не работавшие граждане — 22,7%», — говорится в исследовании.

Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 16,2%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.02.2021 Более 15% свердловских безработных не были трудоустроены более одного года

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021.15,6% от общей численности официально зарегистрированных безработных в Свердловской ...

28.10.2020 Более 17% свердловских безработных не были трудоустроены свыше одного года

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. 17,2% от общей численности официально зарегистрированных безработных в Свердловской ...

31.07.2020 Около 16% свердловских безработных не были трудоустроены за последний год

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2020. Около 16% свердловских безработных не были трудоустроены за последние 12 месяцев. Об ...

21.04.2014 Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области составил 1,22%

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2014 года в среднем по Свердловской области составил 1,22%, что на 0,18% ...

21.04.2014 Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области составил 1,22%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2014. Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2014 года в среднем по Свердловской ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды24.02.2021«Пирамида» эпохи высоких технологий24.02.2021Средний Урал накрыла волна рефинансирования ипотеки25.02.2021Тупиковая ветвь строительства
Архив новостей
Март 2021 (529)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18